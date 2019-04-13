Лідер КНДР Кім Чин Ин готовий провести третій саміт з Дональдом Трампом, однак влада США повинна змінити свій підхід до переговорів.

Кім Чин Ин заявив про готовність провести переговори з США про денуклеаризацію Корейського півострова, незважаючи на невдалу зустріч у В’єтнамі.

Він зазначив, якщо обидві країни хочуть, щоб третя зустріч відбулася на вищому рівні, з правильним ставленням і правильним методом розрахунків, яким КНДР готова поділитися з партнерами, то він хотів би спробувати ще раз.

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Лідер КНДР також додав, що має намір почекати до кінця 2019 року, поки керівництво США ухвалить сміливе рішення про зміну свого підходу до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Кім Чен Ин знову очолив держраду КНДР.