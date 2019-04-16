Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру, пов’язану з пожежею в Соборі Нотр-Дам.

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру з президентом країни Еммануелем Макроном, яка присвячена пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

На малюнку зображений президент Франції Еммануель Макрон, а на його голові горить Нотр-Дам.

Він злобно посміхається, а поруч написано: Реформи. Я починаю з конструкцій.

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens. abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

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До слова, Факти ICTV зібрали реакцію світу на пожежу в Соборі Паризької Богоматері.