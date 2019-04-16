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Факти / Світ

Пожежа в Нотр-Дамі: Charlie Hebdo опублікував карикатуру з Макроном і Собором

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру, пов’язану з пожежею в Соборі Нотр-Дам.

Пожежа в Нотр-Дамі: Charlie Hebdo опублікував карикатуру з Макроном і Собором

Французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру з президентом країни Еммануелем Макроном, яка присвячена пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

На малюнку зображений президент Франції Еммануель Макрон, а на його голові горить Нотр-Дам.

Він злобно посміхається, а поруч написано: Реформи. Я починаю з конструкцій.

 

Читайте: Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

До слова, Факти ICTV зібрали реакцію світу на пожежу в Соборі Паризької Богоматері.

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