Увечері 15 квітня в Соборі Паризької Богоматері почалася масштабна пожежа. Факти ICTV зібрали реакцію світу на цю трагедію.

Світові лідери не залишили без уваги пожежу і висловили співчуття народу Франції.

– Жахливо спостерігати за тим, як величезна пожежа охопила Нотр-Дам… Боже, благослови жителів Франції, – написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

44-й президент США Барак Обама опублікував у Twitter фотографію з Собору і написав, що він був одним з найбільших скарбів людства.

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Всі думки прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей знаходилися з жителями Франції.

– Мої думки з жителями Франції і екстреними службами, які борються з жахливою пожежею в ці хвилини, – написала Мей.

Кандидати в президенти України також не залишили без уваги трагедію в Парижі і висловили свої співчуття у зв’язку зі тим, що трапилося.

Палає Нотр Дам де Парі і я молю Бога,щоб ніхто не загинув.Ця будівля важлива і для українців,там відбувалися служби по Голодомору.Я брав участь у інтронізації Бориса Гудзяка,який ставав Владикою греко-католиків.Висловлюю слова підтримки президенту @EmmanuelMacron і народу Франції — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2019 г.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) 15 апреля 2019 г.

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) 15 апреля 2019 г.

Я душу дьяволу продам,

Лишь бы вновь колоколами,

Спел бы мне мой Нотр-Дам.#NotreDame pic.twitter.com/Hhl8yE5xdn — Трисска-Ириска (@Jun_Justice) 15 апреля 2019 г.

Палає частина цивілізації,не просто пам’ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного,мир і собори, “собори своїх душ” #NotreDame — Океан Ельзи (@okeanelzy) 15 апреля 2019 г.

чувствую боль всего мира

боль, которая войдёт в историю вместе с #NotreDame

плачу от безысходности и такого ужасного отношения людей к культуре и ценности истории и наследия.

repose en paix, cathédrale Notre-Dame pic.twitter.com/ogfP3Zy6no — •мужское ассорти• (@datgigs) 15 апреля 2019 г.

До слова, Факти ICTV також зібрали реакцію світової преси на пожежу в Соборі Паризької Богоматері.