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Факти / Світ

Історії більше немає: реакція політиків і світу на пожежу в Нотр-Дамі

Увечері 15 квітня в Соборі Паризької Богоматері почалася масштабна пожежа. Факти ICTV зібрали реакцію світу на цю трагедію.

Горить Собор Паризької Богоматері

Світові лідери не залишили без уваги пожежу і висловили співчуття народу Франції.

– Жахливо спостерігати за тим, як величезна пожежа охопила Нотр-Дам… Боже, благослови жителів Франції, – написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

44-й президент США Барак Обама опублікував у Twitter фотографію з Собору і написав, що він був одним з найбільших скарбів людства.

Читайте: Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

Всі думки прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей знаходилися з жителями Франції.

– Мої думки з жителями Франції і екстреними службами, які борються з жахливою пожежею в ці хвилини, – написала Мей.

Кандидати в президенти України також не залишили без уваги трагедію в Парижі і висловили свої співчуття у зв’язку зі тим, що трапилося.

 

 

 

 

 

 

 

 

До слова, Факти ICTV також зібрали реакцію світової преси на пожежу в Соборі Паризької Богоматері.

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