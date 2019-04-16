Сім’я французьких бізнесменів Піно виділила 100 млн євро на те, щоб відновити Собор Паризької Богоматері після пожежі.
Сім’я французьких бізнесменів Піно виділила 100 млн євро на відновлення Собору Паризької Богоматері, який значно постраждав під час пожежі.
Франсуа-Анрі Піно і його батько Франсуа Піно виділять гроші з фондів компанії Artemis.
Франсуа Піно є колекціонером творів мистецтва і мільярдером.
Його статки оцінюють у $35 млрд.
Читайте: Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)
До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Собор Паризької Богоматері відновлять після пожежі.
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