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Факти / Світ

Сім’я бізнесменів виділила 100 млн євро на реконструкцію Нотр-Дама

Сім’я французьких бізнесменів Піно виділила 100 млн євро на те, щоб відновити Собор Паризької Богоматері після пожежі.

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

Сім’я французьких бізнесменів Піно виділила 100 млн євро на відновлення Собору Паризької Богоматері, який значно постраждав під час пожежі.

Франсуа-Анрі Піно і його батько Франсуа Піно виділять гроші з фондів компанії Artemis.

Франсуа Піно є колекціонером творів мистецтва і мільярдером.

Його статки оцінюють у $35 млрд.

Читайте: Пожежа в Соборі Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Собор Паризької Богоматері відновлять після пожежі.

Джерело: Le Figaro

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