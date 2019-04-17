Слідчі озвучили першу версію займання собору Паризької Богоматері.

Причина пожежі у соборі Паризької Богоматері – проблема з електрикою.

Таку першу версію займання Нотр-Дама озвучили слідчі.

Попередній висновок про те, що собор міг загорітися через несправність в електриці, правоохоронці зробили, проінспектувавши місце подій та опитавши кілька десятків свідків.

Наразі слідчі не уточнюють, чи могла будівля загорітися через електроприлад або мережу.

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За словами криміналістів, слідство може розтягнутися на тривалий час.

Нагадаємо, слідчі відкидають навмисний підпал собору Паризької Богоматері у Парижі.

Джерело: Le Parisien