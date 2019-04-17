Велика Британія продовжить санкції проти Росії після того, як вийде з Європейського союзу.

В уряді Великої Британії розробили законопроект, який дозволить країні продовжити санкції проти Росії, які були введені під час членства в Євросоюзі, після Brexit.

Санкції збираються продовжити для того, щоб мотивувати Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні.

У нових санкціях буде кілька серйозних відмінностей, серед яких пропозиція ввести покарання за порушення торгових санкцій проти РФ у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 10 років.

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Крім того, у законопроекті прописана можливість секретного введення санкцій проти певних людей, які несуть потенційну загрозу нацбезпеці.

До слова, у США готуються до введення нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів.