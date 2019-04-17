PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Велика Британія продовжить антиросійські санкції після Brexit

Велика Британія продовжить санкції проти Росії після того, як вийде з Європейського союзу.

Санкції проти РФ

В уряді Великої Британії розробили законопроект, який дозволить країні продовжити санкції проти Росії, які були введені під час членства в Євросоюзі, після Brexit.

Санкції збираються продовжити для того, щоб мотивувати Росію припинити дестабілізацію ситуації в Україні.

У нових санкціях буде кілька серйозних відмінностей, серед яких пропозиція ввести покарання за порушення торгових санкцій проти РФ у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте: Євросоюз не відміняв санкції проти оточення Януковича – посол

Крім того, у законопроекті прописана можливість секретного введення санкцій проти певних людей, які несуть потенційну загрозу нацбезпеці.

До слова, у США готуються до введення нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів.

Джерело: Deutsche Welle

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Британія введе проти РФ жорсткіші санкції, ніж Євросоюз
Чоловік, який протаранив авто посла України в Лондоні, психічно хворий
Солсбері назвали найкращим містом для життя у Великій Британії
Велика Британія погодила з ЄС тривалу відстрочку Brexit
Британський парламент остаточно схвалив перенесення Brexit
В’язниця та штраф: британку затримали за коментар у Facebook
В ПАРЄ буде битва за збереження санкцій проти РФ – Кулеба
Велика Британія почала видавати паспорти без згадки про ЄС
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка