Президент Франції Еммануель Макрон нагородив пожежних, яким вдалося врятувати собор Паризької Богоматері від повного руйнування.

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив медалями пошани пожежних, які змогли врятувати собор Паризької Богоматері від повного руйнування.

На зустріч з президентом Франції в Єлисейський палац прийшли 270 пожежників.

Всього гасінням пожежі у соборі займалися близько 400 співробітників пожежної служби.

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Медалі були вручені за хоробрість, проявлену під час гасіння собору Паризької Богоматері.

До слова, Франції вдалося зібрати майже $1 млрд для того, щоб відновити собор Паризької Богоматері після пожежі.

Джерело: BFM