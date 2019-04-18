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Як виглядає згорілий собор Паризької Богоматері з космосу

З’явився перший знімок собору Паризької Богоматері після пожежі 15 квітня з космосу.

Як виглядає згорілий собор Паризької Богоматері з космосу

Перше зображення наслідків страшної пожежі у соборі Паризької Богоматері з космосу був опублікований співробітниками космічної програми ЄС.

На ньому з космосу видно жахливі руйнування Нотр-Дама, до яких призвела пожежа 15 квітня. Крім того, опублікований знімок собору до пожежі. Це дає можливість порівняти, як виглядав Нотр-Дам з космосу до і після пожежі.

Під фотографією сказано, що знімок представила американська компанія Planet Labs, яка розробляє мініатюрні супутники для дослідження космосу.

Читайте: Собор Паризької Богоматері до і після пожежі

Нагадаємо, що пожежа у соборі Паризької Богоматері тривала цілих 12 годин. Були знищені шпиль, дах, дерев’яні конструкції тощо.

Хоч Нотр-Дам і вдалося врятувати від повного руйнування, на його відновлення можуть піти десятиліття.

На відбудову собору Паризької Богоматері після пожежі вже зібрано $1 млрд.

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