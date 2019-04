Перше зображення наслідків страшної пожежі у соборі Паризької Богоматері з космосу був опублікований співробітниками космічної програми ЄС.

На ньому з космосу видно жахливі руйнування Нотр-Дама, до яких призвела пожежа 15 квітня. Крім того, опублікований знімок собору до пожежі. Це дає можливість порівняти, як виглядав Нотр-Дам з космосу до і після пожежі.

Під фотографією сказано, що знімок представила американська компанія Planet Labs, яка розробляє мініатюрні супутники для дослідження космосу.

#NotreDame before the fire, as seen by one of @planetlabs’s SkySat satellites (above: what we believe to be the first available image after) pic.twitter.com/8KaejdL76a

— Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.