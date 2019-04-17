На відбудову собору Паризької Богоматері після пожежі вже зібрано майже $1 млрд.

Посланець президента Франції із питань культурної спадщини Стефан Берн заявив, що на відбудову собору Паризької Богоматері зібрали вже €880 млн (приблизно $995 млн).

За його словами, кошти надходять від бізнесменів з таких відомих компаній, як Apple, L’Oreal, Chanel, Dior, а також від людей зі всього світу.

Під час пожежі було зруйновано шпиль і покрівлю собору.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що собор Паризької Богоматері відновлять упродовж п’яти років.

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До слова, слідчі вважають, що причиною займання у соборі Паризької Богоматері стали проблеми з електрикою.