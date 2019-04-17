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Франція зібрала майже $1 млрд на відновлення собору Паризької Богоматері

На відбудову собору Паризької Богоматері після пожежі вже зібрано майже $1 млрд.

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

Посланець президента Франції із питань культурної спадщини Стефан Берн заявив, що на відбудову собору Паризької Богоматері зібрали вже €880 млн (приблизно $995 млн).

За його словами, кошти надходять від бізнесменів з таких відомих компаній, як Apple, L’Oreal, Chanel, Dior, а також від людей зі всього світу.

Під час пожежі було зруйновано шпиль і покрівлю собору.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що собор Паризької Богоматері відновлять упродовж п’яти років.

Читайте: Собор Паризької Богоматері до і після пожежі

До слова, слідчі вважають, що причиною займання у соборі Паризької Богоматері стали проблеми з електрикою.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Getty Images

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