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Європарламент схвалив створення спільного фонду оборони

Депутати Європарламенту схвалили створення спільного фонду оборони.

Європарламент схвалив створення спільного фонду оборони

Європарламент схвалив створення спільного фонду оборони, який покликаний сприяти розвитку нових систем озброєнь.

Він повинен залучити інновації в оборонну промисловість.

За відповідну ініціативу проголосували 328 депутатів, 231 парламентар виступив проти.

Депутати рекомендують виділити на ці цілі €13 млрд. Остаточна сума буде обговорюватися під час переговорів про довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2021-2027 роки.

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До слова, нещодавно голова ХДС Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина і Франція ведуть спільну роботу над проектом бойового літака. Вони також запрошують долучитися решту країн.

Вона наголосила, що наступним кроком повинне бути створення спільного авіаносця. Це допоможе показати глобальну роль Євросоюзу в питаннях безпеки і миру.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Європарламент ухвалив газову директиву, яка руйнує монополію Газпрому.

Джерело: Deutsche Welle

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