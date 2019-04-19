Депутати Європарламенту схвалили створення спільного фонду оборони.

Європарламент схвалив створення спільного фонду оборони, який покликаний сприяти розвитку нових систем озброєнь.

Він повинен залучити інновації в оборонну промисловість.

За відповідну ініціативу проголосували 328 депутатів, 231 парламентар виступив проти.

Депутати рекомендують виділити на ці цілі €13 млрд. Остаточна сума буде обговорюватися під час переговорів про довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2021-2027 роки.

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До слова, нещодавно голова ХДС Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина і Франція ведуть спільну роботу над проектом бойового літака. Вони також запрошують долучитися решту країн.

Вона наголосила, що наступним кроком повинне бути створення спільного авіаносця. Це допоможе показати глобальну роль Євросоюзу в питаннях безпеки і миру.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Європарламент ухвалив газову директиву, яка руйнує монополію Газпрому.