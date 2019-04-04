Європарламент затвердив оновлені правила функціонування ринку газу. Директива поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема Північний потік-2, який РФ будує в обхід України.

Депутати Європарламенту проголосували за ухвалення нової газової директиви, яка передбачає, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими.

Тому Газпром повинен передати Північний потік-2 в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії.

Ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише Газпрому, але й іншим компаніям-постачальникам. Згідно директиви Газпром не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

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Документ вступить в силу, коли Рада ЄС схвалить законопроект і його опублікує офіційний журнал ЄС.

Нагадаємо, у разі запуску Північного потоку-2 Німеччина може опинитися у складній політичній ситуації.