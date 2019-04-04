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Європарламент ухвалив газову директиву, яка руйнує монополію Газпрому

Європарламент затвердив оновлені правила функціонування ринку газу. Директива поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема Північний потік-2, який РФ будує в обхід України.

Європарламент ухвалив газову директиву, яка руйнує монополію Газпрому

Депутати Європарламенту проголосували за ухвалення нової газової директиви, яка передбачає, що постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими.

Тому Газпром повинен передати Північний потік-2 в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії.

Ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише Газпрому, але й іншим компаніям-постачальникам. Згідно директиви Газпром не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

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Документ вступить в силу, коли Рада ЄС схвалить законопроект і його опублікує офіційний журнал ЄС.

Нагадаємо, у разі запуску Північного потоку-2 Німеччина може опинитися у складній політичній ситуації.

Джерело: Європарламент

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