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Теракти на Шрі-Ланці: МЗС перевіряє, чи є українці серед постраждалих

На острові Шрі-Ланка пролунали вибухи у трьох церквах та готелях. ЗМІ повідомляють про можливі жертви серед іноземних туристів.

Теракти на Шрі-Ланці: МЗС перевіряє, чи є українці серед постраждалих

Жертвами вибухів на Шрі-Ланці під час великоднього богослужіння могли бути туристи-іноземці.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що інформація про наявність українців серед постаждалих внаслідок вибуху перевіряється.

Він також висловив співчуття родинам загиблих.

Читайте: Готували теракт: у Німеччині затримали 10 ймовірних ісламістів

Нагадаємо, сьогодні вранці під час великодньої служби у трьох церквах та готелях Шрі-Ланки пролунав вибух.

Кількість жертв сягнула 160 людей, більше 400 отримали поранення.

Фото: Aashik Nazardeen

Джерело: Pavlo Klimkin

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