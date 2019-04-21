На острові Шрі-Ланка пролунали вибухи у трьох церквах та готелях. ЗМІ повідомляють про можливі жертви серед іноземних туристів.
Жертвами вибухів на Шрі-Ланці під час великоднього богослужіння могли бути туристи-іноземці.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що інформація про наявність українців серед постаждалих внаслідок вибуху перевіряється.
Він також висловив співчуття родинам загиблих.
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Нагадаємо, сьогодні вранці під час великодньої служби у трьох церквах та готелях Шрі-Ланки пролунав вибух.
Кількість жертв сягнула 160 людей, більше 400 отримали поранення.
Фото: Aashik Nazardeen
Джерело: Pavlo Klimkin
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