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Факти / Надзвичайні події

Теракти на Шрі-Ланці: десятки загиблих і сотні поранених у готелях та церквах

На Шрі-Ланці під час ранкової служби відбулася серія вибухів у католицьких храмах.

Теракти на Шрі-Ланці: десятки загиблих і сотні поранених у готелях та церквах

У католицьких храмах на Шрі-Ланці відбулося шість вибухів в готелях і католицьких церквах під час великодніх служб.

Поліція повідомляла, що кількість жертв сягнула 42 людини. Наразі вона збільшилася до 52.

За попередньою інформацією, вибухи сталися в трьох католицьких церквах і трьох готелях.

Це були храми в Коччікаде (Західна провінція), Катувапітье, а також готелі Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

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Теракти на Шрі-Ланці: десятки загиблих і сотні поранених у готелях та церквах / 3 фотографии

Читайте: Масштабна пожежа та вибухи: у Києві горів приватний сектор

За попередніми даними, більше 200 людей отримали поранення.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві біля посольства РФ стався вибух.

Фото: Aashik Nazardeen

Джерело: ВВС

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