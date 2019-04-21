На Шрі-Ланці під час ранкової служби відбулася серія вибухів у католицьких храмах.
У католицьких храмах на Шрі-Ланці відбулося шість вибухів в готелях і католицьких церквах під час великодніх служб.
Поліція повідомляла, що кількість жертв сягнула 42 людини. Наразі вона збільшилася до 52.
За попередньою інформацією, вибухи сталися в трьох католицьких церквах і трьох готелях.
Це були храми в Коччікаде (Західна провінція), Катувапітье, а також готелі Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.
Теракти на Шрі-Ланці: десятки загиблих і сотні поранених у готелях та церквах / 3 фотографии
Читайте: Масштабна пожежа та вибухи: у Києві горів приватний сектор
За попередніми даними, більше 200 людей отримали поранення.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві біля посольства РФ стався вибух.
Фото: Aashik Nazardeen
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+