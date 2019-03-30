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Факти / Світ

Готували теракт: у Німеччині затримали 10 ймовірних ісламістів

У Німеччині в ході антитерористичних операцій затримали 10 осіб, яких підозрюють у підготовці теракту.

Поліція

У Північному Рейні-Вестфалії і Баден-Вюртемберзі (Німеччина) в ході проведення антитерористичних операцій затримали 10 осіб за підозрою у підготовці терактів.

Правоохоронці підозрюють затриманих у зв’язках з терористичною організацією ІДІЛ.

За попередньою інформацією, підозрювані готували серйозний злочин, який мав завдати шкоди державі.

Читайте: СБУ затримала на Одещині учасника ІДІЛ

Співробітники спецслужб також провели обшуки в Дюссельдорфі, Менхенгладбаху, Ессені, Вупперталі, Ульмі та Дуйсбурзі.

До слова, СБУ вдалося викрити і припинити діяльність екстремістського об’єднання.

Джерело: NTV

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