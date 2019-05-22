Майже 400 членів Конгресу США просять Дональда Трампа посилити санкції проти Росії.

Законодавці у США незадоволені діями Росії та Ірану в Сирії, через що просять американського президента посилити санкції проти цих країн.

Відповідний лист Дональду Трампу підписали майже 400 членів Конгресу США (79 сенаторів зі 100 й 303 члени палати представників з 435). Із закликом посилити тиск на Росію звернулися як демократи, так і республіканці.

Автори листа пояснюють, що метою РФ є постійна військова присутність у Сирії. Законодавці відзначають, що російська армія вже поширилася за межі морської бази у Тартусі.

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– Росія змінила вектор громадянської війни у Сирії, завдавши збитків сирійському народові. Її війська, авіація і дипломатичне прикриття забезпечили виживання режиму Асада, – йдеться у документі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США розширило санкцій проти Росії у рамках закону Магнітського.

Джерело: РБК