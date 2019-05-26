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Вибори до Європарламенту: результати екзит-полу

На виборах до Європарламенту у Німеччині переміг блок Ангели Меркель.

Вибори до Європарламенту: результати екзит-полу

У Німеччині перше місце на виборах до Європарламенту зайняв альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера Німеччини Ангели Меркель.

За даними екзит-полу, блок Ангели Меркель набрав 28,6% голосів. Такий результат став найгіршим в історії, починаючи з 1979 року, коли пройшли перші вибори до Європарламенту.

Друге місце вперше зайняли Зелені, які отримали 20,9% голосів. На третьому йде Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 15,3%, на четвертому правопопулістична Альтернатива для Німеччини з 10,8%.

В Австрії лідирує партія канцлера Себастьяна Курца, вона отримала 34,5% підтримки.

Друге місце екзит-поли віддають Соціал-демократичній партії Австрії, яка набирає 23,5% голосів. Третє місце може зайняти правопопулістична Австрійська партія свободи (АПС) з 17,5% голосів.

У Франції лідирують правопопулістична партія  Марін Ле Пен. Вони набирають від 23 до 24,2% голосів. Партія чинного президента Еммануеля Макрона Республіка на марші набирає від 21,9 до 22,5% підтримки.

Читайте: У ЄС стартують вибори до Європарламенту: як голосують і хто пройде

До речі, у день виборів до Європарламенту у різних містах Бельгії відбулися зіткнення з поліцією.

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