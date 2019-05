Сьогодні у Брюсселі жовті жилети вийшли на протест. Вони займалися вандалізмом на вулицях, кидали у поліцейських петарди. Їх затримали.

Пікет жовтих жилетів стоїть і перед будівлею Європарламенту на площі Люксембурзького вокзалу. Він проходить мирно, поліція його не розганяє.

У південній комуні Брюсселя Уккле понад 500 представників румунської діаспори викрикують гасла “вибори до кінця”.

First #GiletsJaunes arrive in #Brussels, Belgium to protest the unaccountable supranational monstrosity that is the #EuropeanUnion. Parliamentary election results are expected today. #YellowVests pic.twitter.com/Fd4lc3o98p

— Simply Beautiful (@SimplyBeautific) 26 мая 2019 г.