У день виборів до Європарламенту у різних містах Бельгії відбулися зіткнення з поліцією.
Сьогодні у Брюсселі жовті жилети вийшли на протест. Вони займалися вандалізмом на вулицях, кидали у поліцейських петарди. Їх затримали.
Пікет жовтих жилетів стоїть і перед будівлею Європарламенту на площі Люксембурзького вокзалу. Він проходить мирно, поліція його не розганяє.
У південній комуні Брюсселя Уккле понад 500 представників румунської діаспори викрикують гасла “вибори до кінця”.
First #GiletsJaunes arrive in #Brussels, Belgium to protest the unaccountable supranational monstrosity that is the #EuropeanUnion. Parliamentary election results are expected today. #YellowVests pic.twitter.com/Fd4lc3o98p
— Simply Beautiful (@SimplyBeautific) 26 мая 2019 г.
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Нагадаємо, що 26 травня громадяни 21 країни Євросоюзу голосують на виборах в Європейський парламент.
Джерело: Еxpress