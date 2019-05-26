У день виборів до Європарламенту у різних містах Бельгії відбулися зіткнення з поліцією.

Сьогодні у Брюсселі жовті жилети вийшли на протест. Вони займалися вандалізмом на вулицях, кидали у поліцейських петарди. Їх затримали.

Пікет жовтих жилетів стоїть і перед будівлею Європарламенту на площі Люксембурзького вокзалу. Він проходить мирно, поліція його не розганяє.

У південній комуні Брюсселя Уккле понад 500 представників румунської діаспори викрикують гасла “вибори до кінця”.

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Нагадаємо, що 26 травня громадяни 21 країни Євросоюзу голосують на виборах в Європейський парламент.

Джерело: Еxpress