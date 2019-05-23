23 травня у низці європейських країн розпочинаються вибори до Європейського парламенту.

Вибори до Європарламенту сьогодні стартують у ЄС і триватимуть з 23 до 26 травня.

Розпочнеться волевиявлення у Великій Британії та Нідерландах.

У п’ятницю голосування проведуть для жителів Ірландії та Чехії, а 25 травня – у Латвії, Мальті та у Словаччині.

В інших країнах ЄС вибори пройдуть у неділю.

Кого і на скільки обирають

Під час виборів жителі ЄС проголосують за 751 депутата Європарламенту. Кількість крісел у ньому розподіляється приблизно пропорційно числу жителів країн-членів ЄС.

Євродепутатів обирають на п’ять років – до 2024 року.

Найбільше крісел отримає Німеччина – 96 євродепутатів від 83 млн громадян. Мальта, населення якої не дотягує до 0,5 млн осіб, має всього шість мандатів.

Якби Brexit відбувся 29 березня 2019 року, то в Європарламент обирали б 705 депутатів.

Євродепутатів обирають на п’ять років – до 2024 року.

Як голосують

Євродепутатів обирають громадяни всіх країн ЄС, які мають право голосу – їх близько 374 млн.

Процедура виборів передбачає систему партійних списків або систему єдиного переданого голосу (коли голосування відбувається за конкретних кандидатів, а не за партії).

Голосувати мають право близько 374 млн громадян ЄС.

Мінімальний поріг для проходження до Європарламенту визначено у межах від 2% до 5% у виборчих округах, на які припадає понад 35 мандатів (зокрема держави, що являють собою єдиний округ).

На сьогодні “поріг” у 5% діє в Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині, Франції (для частини округів), Хорватії, Чехії. Поріг у 4% встановили для Австрії, Італії і Швеції. Для Греції – 3%. Кіпру – 1,8%.

Інші держави-члени ЄС поки не визначили свій поріг. Тому там розподіляють місця, виходячи з відсотків, отриманих на виборах голосів.

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Прогноз на вибори

Експерти та ЗМІ прогнозують, що лідерство серед фракцій нового Європарламенту збережуть, як і в попередньому складі, хоча і втратять місця, Європейська народна партія та соціал-демократичний Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

На третє місце на виборах 2019 року претендує Альянс лібералів і демократів за Європу завдяки наміченому союзу з рухом Ренесанс, яким керує президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук пропонує зменшити кількість народних депутатів.