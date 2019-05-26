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Вибори у Литві: хто лідирує у президентських перегонах

У Литві у другому турі президентських виборів лідирує незалежний кандидат Гітанасу Науседі.

Вибори у Литві: хто лідирує у президентських перегонах

У Литві обирають президента країни. За попередніми результатами, перемагає Гітанасу Науседі. За нього свої голоси віддали 73% виборців. Другий кандидат екс-міністр фінансів Інгрід Шимон отримав 25,7% підтримки виборців.

Ще не всі голоси підраховані, що, на думку експертів, може знизити розрив між кандидатами.

Втім, кандидат від консерваторів вже визнала свою поразку, привітавши з перемогою Науседі.

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Нагадаємо, що сьогодні проходять вибори до Європарламенту і вже з’явилися перші результати екзит-полу.

Джерело: Delfi

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