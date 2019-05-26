В Алжирі позачергові вибори президента опинилися під загрозою зриву, оскільки до зазначеного терміну, 25 травня, не зареєструвався жоден кандидат.

Жоден кандидат у президенти Алжиру не зареєструвався до 25 травня, тепер позачергові вибори можуть не відбутися у встановлений термін, а саме 4 липня. Їх швидше за все перенесуть.

Потенційних кандидатів на пост президента країни було більше 70, всі вони взяли відповідні форми бланків, але Конституційна рада так і не отримала ніяких заповнених документів.

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Нагадаємо, що перед тим, як були оголошені позачергові вибори президента Алжиру у країні відбулися антиурядові мітинги. 1 березня 2019 року тисячі людей вийшли на протести через оголошення тодішнього 82-річного президента Абделазіза Бутефліка про свій намір вп’яте балотуватися на цю посаду.

Джерело: Aljazeera