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Мюллер пішов з поста спеціального прокурора США

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер оголосив про свою відставку.

Мюллер пішов з поста спеціального прокурора США

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер йде з посади. Про це він оголосив під час свого першого виступу після оприлюднення доповіді щодо розслідування втручання Росії в вибори США. Він сказав, що написана ним доповідь “говорить сама за себе”.

Мюллер повідомив, що офіційно зачиняє офіс спеціального прокурора та збирається зайнятися своїми особистими справами,

Читайте: Мюллер б’є по Кремлю і виправдовує Трампа: як РФ втручалась у вибори в США

Нагадаємо, що Роберт Мюллер заперечував змову між Росією і Дональдом Трампом щодо впливу на президентські вибори 2016 року.

Джерело: CNN

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