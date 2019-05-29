Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер оголосив про свою відставку.
Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер йде з посади. Про це він оголосив під час свого першого виступу після оприлюднення доповіді щодо розслідування втручання Росії в вибори США. Він сказав, що написана ним доповідь “говорить сама за себе”.
Мюллер повідомив, що офіційно зачиняє офіс спеціального прокурора та збирається зайнятися своїми особистими справами,
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Нагадаємо, що Роберт Мюллер заперечував змову між Росією і Дональдом Трампом щодо впливу на президентські вибори 2016 року.
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