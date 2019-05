Канцлером Австрії вперше в історії країни стала жінка. Брігітте Бірляйн призначив на цю посаду президент Австрії Олександр ван дер Беллен. Раніше посадовець була главою Конституційного суду.

Вона очолюватиме уряд до вересня, коли в Австрії повинні відбутися парламентські вибори.

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespräsident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #Österreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh

— A. Van der Bellen (@vanderbellen) 30 мая 2019 г.