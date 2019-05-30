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Канцлером Австрії вперше стала жінка

Канцлером перехідного уряду в Австрії стала Брігітте Бірляйн.

Канцлером Австрії вперше стала жінка

Канцлером Австрії вперше в історії країни стала жінка. Брігітте Бірляйн призначив на цю посаду президент Австрії Олександр ван дер Беллен. Раніше посадовець була главою Конституційного суду.

Вона очолюватиме уряд до вересня, коли в Австрії повинні відбутися парламентські вибори.

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Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, парламент Австрії висловив вотум недовіри уряду Себастіана Курца, а 28 травня президент країни Александр Ван дер Беллен відправив його у відставку

Джерело: A. Van der Bellen

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