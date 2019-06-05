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Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота – ЗМІ

Німецький Deutsche Bank вирішив конфіскувати 20 тонн золота Венесуели, які країна залишила як заставу.

Золото

Deutsche Bank вирішив конфіскувати 20 тонн золота, які Венесуела залишила як заставу для отримання $750 млн готівкою.

Відповідна угода була підписана у 2016 році, після чого Венесуела залишила заставу.

Забрати золото німецький банк вирішив через те, що країна прострочила платежі за кредитом.

Читайте: Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

Крім того, Deutsche Bank достроково припинив дію угоди, яка мала завершитися у 2021 році.

До слова, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо пообіцяв продовжити вуличні протести в країні.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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