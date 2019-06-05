Дипломати ЄС домовилися про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму.

Постійні представники країн Європейського союзу схвалили продовження санкція проти РФ через анексію Криму.

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Якщо в ЄС ухвалять остаточне рішення, то обмежувальні заходи продовжать до 23 червня 2020 року.

До слова, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України хоче ввести санкції щодо 28 наукових і музейних установ, які брали участь у незаконних археологічних розкопках в анексованому Криму.