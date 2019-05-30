Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України хоче ввести санкції щодо 28 наукових і музейних установ, які брали участь у незаконних археологічних розкопках в анексованому Криму.

МінВОТ ініціює введення санкцій проти 28 наукових та музейних установ, які брали участь у незаконних археологічних розкопках в окупованому Криму.

– Проект відповідного акту направлений на погодження до зацікавлених органів державної влади, після чого він буде направлений на розгляд уряду, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за останні п’ять років Росія активно проводить археологічні розкопки, у які залучені наукові та музейні російські установи.

Також участь беруть кримські наукові установи, які зареєстровані як юридичні особи РФ.

У відомстві повідомили, що велика кількість розкопок здійснюється в рамках реалізації Росією великих інфраструктурних проектів, таких як будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, будівництва так званої траси Таврида та інші.

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У МінВОТ заявляють, що підставою для проведення розкопок в Криму є відкриті листи, які незаконно видають співробітникам наукових установ Міністерством культури РФ.

За період 2014-2018 років було прийнято понад 90 наказів про видачу дозволів на проведення розкопок у Криму.

Раніше в окупованому Криму обрушився причал для швартування прогулянкових катерів і теплоходів, який не ремонтувався 20 років.

Джерело: МінТОТ