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Факти / Світ / Росія

Росія може вийти з договору з США про наступальне озброєння

Росія може відмовитися від продовження договору про стратегічне наступальне озброєння, який закінчується у 2021 році.

Балістичні ракети

Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна може відмовитися від того, щоб продовжити договір з США про скорочення стратегічного наступального озброєння, який закінчується у 2021 році.

Договір СНО-3 передбачає скорочення ядерних боєзарядів, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників, а також міжконтинентальних балістичних ракет.

Путін також поклав на США відповідальність за нібито розхитування каркасу міжнародних відносин з глобальної безпеки.

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Президент РФ також заявив про те, що Росія не створює військові бази у Венесуелі, а різноманітні фахівці приїжджають в країну у рамках укладених контрактів.

До слова, США внесли Росію до списку країн, які не можна допускати до проведення космічних запусків з 31 грудня 2022 року.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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