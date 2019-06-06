Опубліковано документи, які доводять те, що ракетний комплекс Бук, який згодом збив малайзійський Боїнг, доставили саме з Росії.

Російські журналісти знайшли нові докази причетності військових до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 над Донбасом влітку 2014 року, унаслідок якого загинули 298 пасажирів.

З’явились документи російських військових, які можуть підтвердити, що установку привезли з РФ.

Зокрема це телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій йдеться про наказ начальникам Курської і Воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування.

Наказ спрямували, зокрема, керівництву 56-лї Курської і 47-ої Воронезької ВАІ, що знову підтверджує встановлений маршрут руху з Курська на Донбас.

Телефонограма підтверджує версію авторів порталу Bellingcat про участь особового складу і вантажівок 69-ої бригади в переміщенні техніки з Курська, висловлену ними ще в 2017 році.

В іншому папері, за даними видання, підписаному підполковником з 69-ї бригади Аладьїним, наводиться список декількох вантажівок з водіями, які прибудуть до Курська з Бєлгорода, щоб відправитися далі. Зокрема, там фігурує КамАЗ з чорним держномером 4267 АН і його водій – рядовий Бутіков А.Н.

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Пізніше саме цей КамАЗ потрапив в об’єктиви аматорської зйомки під час перевезення Бука 332 в Міллерово.

Оприлюднили також наказ за підписом т. в. о. командира частини №32406 підполковника Демідова і т. в. о. начальника штабу майора Горбатих.

Тобто понад 170 курських військових 15 липня 2014 року прибули в Міллерово, що на кордоні з Україною. Як підстава наводиться телеграма начальника військ ППО РФ від 13.07.2014.

Факт прибуття військовослужбовців з курської частини в прикордонне Міллерово з датою 15 липня посилює підозри і обґрунтовує питання, поставлені слідчими JIT в 2018 році.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року катастрофа малазійського літака над Донеччиною забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів. За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи Бук.

Джерело: Новая газета