До Конгресу США внесли законопроект, який регламентує санкції проти Північного потоку-2.

Законопроект, що передбачає введення санкцій проти Північного потоку-2 вніс до Конгресу США сенатор Джон Баррассо.

– Закон про співпрацю в галузі енергетичної безпеки з союзниками в Європі, або Акт ESCAPE зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну і надійну американську енергію, – заявив сенатор.

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Баррассо додав, що транспортування природного газу з Росії до Німеччини, зробить Європу ще більш енергетично залежною.

Раніше Факти ICTV писали, що ЄС готує санкції проти РФ через нелегально видані російські паспорти жителям ОРДЛО.