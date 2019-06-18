У Держдумі РФ ухвалили закон, яким призупиняється дія договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

У Держдумі РФ ухвалили закон про призупинення дії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який уклали Росія і США.

Документ дає право президенту Росії ухвалити рішення про відновлення його дії.

Загалом у законі міститься три статті, в одній з яких наказується призупинити дію ракетного договору.

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Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

До слова, Росія може відмовитися від продовження договору з США про стратегічне наступальне озброєння, який закінчується у 2021 році.