Травень 1940-го. Німецькій армії знадобилося лише два тижні аби перемогти одразу три країни – Бельгію, Нідерланди та Люксембург.

Первітин – це медичний препарат, який Німеччина почала розробляти ще задовго до війни. Він був незамінним для стратегії – він дозволяв німецьким солдатам воювати практично без відпочинку 2 тижні. У той час, як противники повинні були вночі відпочивати.

Третій Рейх намагався створити такого собі універсального солдата. Гітлер хотів володіти світом, а для цього йому потрібні ті, хто б не замислювався – стріляти чи не стріляти.

Всі препарати спочатку випробовували на полонених. Концтабір Заксенгаузен. Виснаженим в’язням видавали наплічні мішки з 20-ма кілограмами каміння. Та робили загадкові ін’єкції. Потім полонених відправляли ходити по колу.

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А що ж противник третього рейху, що давала Москва своїм солдатам?

У Радянському союзі під час другої світової був один стимулятор. Наркомівські 100 грамів, які видавали солдатам перед боєм. Хоча ще перед війною велися експерименти з спеціальними речовини. Але більшість науковців були відправлені до таборів ГУЛАГу.

Після другої світової всі передові армії починають масштабні експерименти з бойовою фармакологією. Міжнародна група вчених проводить дослідження, що ж відчувають солдати під час бою.

Під час окупації в Україні, на Кіровоградщині – діяла секретна лабораторія, де проводилися експерименти з перезапуску організму. Тут працювали два вихідці з Тібету, які потім потрапили до радянського полону. Відтоді тібетці вже працювали на СРСР.

Які наркотики для армії використовував Гітлер

Тепер у Росії нове поле для використання бойових препаратів – Донбас.

Схід України – це полігон не тільки для випробування зброї, а й препаратів, які допомагають впливати на сучасного солдата.

Нове покоління бойової фармакології вже націлене не тільки на витривалість солдатів, а й на загострення слуху та зору. Точно відомо, що такі спецпрепарати приймають в арміях Британії та США.

До слова, втік або помер у 1945-му? Вчені розкрили таємницю Гітлера.