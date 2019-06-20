Май 1940-го. Немецкой армии понадобилось всего две недели чтобы победить сразу три страны – Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

Первитин – это медицинский препарат, который Германия начала разрабатывать еще задолго до войны. Он был незаменимым для стратегии – он позволял немецким солдатам воевать практически без отдыха 2 недели. В то время, как противники должны были ночью отдыхать.

Третий Рейх пытался создать некоего универсального солдата. Гитлер хотел владеть миром, а для этого ему были нужны те, кто бы не задумывался – стрелять или нет.

Все препараты сначала испытывали на заключенных. Концлагерь Заксенхаузен. Изможденным заключенным выдавали наплечные мешки с 20-ю килограммами камней. И делали загадочные инъекции. Затем пленных отправляли ходить по кругу.

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А что же противник третьего рейха, что давала Москва своим солдатам?

В Советском союзе во время второй мировой был один стимулятор. Наркомовские 100 граммов, которые выдавали солдатам перед боем. Хотя еще до войны велись эксперименты со специальными веществами. Но большинство ученых были отправлены в лагеря ГУЛАГа.

После второй мировой все передовые армии начинают масштабные эксперименты с боевой фармакологией. Международная группа ученых проводит исследования, котореы испытывают солдаты во время боя.

Во время оккупации в Украине, в Кировоградской области – действовала секретная лаборатория, где проводились эксперименты по перезапуску организма. Здесь работали два выходца из Тибета, которые затем попали в советский плен. С тех пор тибетцы уже работали на СССР.

Какие наркотики для армии использовал Гитлер

Теперь в России новое поле для использования боевых препаратов – Донбасс.

Восток Украины – это полигон не только для испытания оружия, но и препаратов, которые помогают влиять на современного солдата.

Новое поколение боевой фармакологии уже нацелено не только на выносливость солдат, но и на обострение слуха и зрения. Точно известно, что такие спецпрепараты принимают в армиях Великобритании и США.

К слову, сбежал или умер в 1945-м? Ученые раскрыли тайну Гитлера.