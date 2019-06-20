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ЄС продовжив кримські санкції проти РФ на рік

Лідери ЄС продовжили заборону європейським компаніям інвестувати в Крим до 23 червня 2020 року.

ЄС продовжив кримські санкції проти РФ на рік

Представники країн Європейського Союзу продовжили кримські санкції до 23 червня 2020 року. Європейські компанії не мають права інвестувати в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.

Це означає, що європейці та зареєстровані у ЄС компанії не можуть купувати нерухомість або підприємства в Криму, фінансувати місцеві компанії або постачати послуги.

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Забороняється здійснення туристичних послуг, зокрема європейські круїзні кораблі не можуть зв`язуватися з усіма кримськими портами, окрім надзвичайних ситуацій.

Також забороняється здійснювати експорт певних товарів і технологій кримським компаніям.

Нагадаємо, в Єврокомісії запропонували ще на рік продовжити санкції проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму.

Джерело: Євросоюз

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