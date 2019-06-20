Лідери ЄС продовжили заборону європейським компаніям інвестувати в Крим до 23 червня 2020 року.

Представники країн Європейського Союзу продовжили кримські санкції до 23 червня 2020 року. Європейські компанії не мають права інвестувати в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.

Це означає, що європейці та зареєстровані у ЄС компанії не можуть купувати нерухомість або підприємства в Криму, фінансувати місцеві компанії або постачати послуги.

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Забороняється здійснення туристичних послуг, зокрема європейські круїзні кораблі не можуть зв`язуватися з усіма кримськими портами, окрім надзвичайних ситуацій.

Також забороняється здійснювати експорт певних товарів і технологій кримським компаніям.

Нагадаємо, в Єврокомісії запропонували ще на рік продовжити санкції проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму.