PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

За анексію Криму: Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти РФ

В Єврокомісії запропонували ще на рік продовжити санкції проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму.

Санкції проти РФ

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні внесла до Європейської комісії пропозицію щодо продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.

У документі зазначено, що санкції діятимуть до 23 червня 2020 року.

Читайте: Санкції проти РФ повинні діяти до повернення територій України – Зеленський

Також у ньому йдеться про те, що ЄС продовжить засуджувати незаконну анексію Криму Росією і не визнає її.

До слова, США ввели нові санкції проти РФ за порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.

Джерело: Интерфакс

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Били по літаках та інфраструктурі: російські окупанти провели навчання у Криму
Санкції проти РФ повинні діяти до повернення територій України – Зеленський
Бомбардувальники РФ скинули 50 бомб у Криму
Україна готує санкції за незаконні розкопки в Криму
У Криму на пляжі обвалився причал
На муралі з Путіним у Криму залишили “послання” до ФСБ
Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня – єврокомісар Шефчович
Роковини депортації кримських татар: як це було та спогади очевидців
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка