В Єврокомісії запропонували ще на рік продовжити санкції проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму.
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні внесла до Європейської комісії пропозицію щодо продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.
У документі зазначено, що санкції діятимуть до 23 червня 2020 року.
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Також у ньому йдеться про те, що ЄС продовжить засуджувати незаконну анексію Криму Росією і не визнає її.
До слова, США ввели нові санкції проти РФ за порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.
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