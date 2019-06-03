В Єврокомісії запропонували ще на рік продовжити санкції проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні внесла до Європейської комісії пропозицію щодо продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.

У документі зазначено, що санкції діятимуть до 23 червня 2020 року.

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Також у ньому йдеться про те, що ЄС продовжить засуджувати незаконну анексію Криму Росією і не визнає її.

До слова, США ввели нові санкції проти РФ за порушення стандартів нерозповсюдження зброї масового знищення.