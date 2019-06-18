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Факти / Україна / Політика

Зустріч Зеленського і Меркель: санкції залишаться, поки РФ не поверне Крим

Володимир Зеленський під час зустрічі з Ангелою Меркель обговорив питання санкцій проти Росії та відновлення Нормандського формату в рамках Мінського процесу.

Зустріч Зеленського і Меркель: санкції залишаться, поки РФ не поверне Крим

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Одним із питань для обговорення було продовження санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський закликав всіх, хто агітує в Європі за зняття санкцій з РФ, побувати на Донбасі і в Криму.

Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився в реальний військовий табір, – сказав президент.

Він також зазначив, що під час зустрічі були обговорені перспективи торгівельно-економічного співробітництва. Адже Німеччина є пріоритетним ринком та одним із ключових інвесторів для України.

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В свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала поновлення Нормандського формату в рамках Мінського процесу.

Вона також висловила впевненість у тому, що санкції проти Росії будуть збережені, доки Крим не повернуть Україні.

Раніше Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з Меркель.

Фото: Адміністрація Президента

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