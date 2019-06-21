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ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії на півроку

Європейський союз продовжив секторальні економічні санкції проти Росії до січня 2020 року.

ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії на півроку

Лідери країн-членів ЄС узгодили продовження секторальних санкцій проти Росії ще на півроку, до січня 2020 року.

Крім того, висновок JIT також підтвердив відповідальність РФ як за збиття МН17, так і за агресію проти України.

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Прес-секретар голови Європейської Ради Дональда Туска Пребен Ааманн повідомив, що рішення про продовження санкцій було прийняте через невиконання Мінських угод.

Він також зазначив, що за відповідне рішення лідери проголосували одноголосно. Воно вступить в силу наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, раніше ЄС продовжив кримські санкції проти РФ на рік.

Джерело: Микола Точицький

Фото: Dreamstime

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