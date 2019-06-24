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ПАРЄ відмовилася провести дебати щодо MH17 і покарати РФ за несплату внесків

ПАРЄ проголосувала проти обговорення на сесії питання термінових дебатів щодо рейсу MH17 і неплатежів Росією внесків до Ради Європи.

ПАРЄ відмовилася провести дебати щодо MH17 і покарати РФ за несплату внесків

Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася розглядати питання термінових дебатів щодо покарання винних у катастрофі рейсу MH17 у липні 2014 року на сході України.

Також ПАРЄ відмовилася обговорювати тему внесків Росії до Ради Європи.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні 24 червня.

Крім того, орган відкинув спробу перенести на інший день обговорення проекту резолюції, що пропонує запросити делегацію РФ на сесію у червні.

Читайте: Повернення Росії в ПАРЄ викличе кризу в Раді Європи – Ар’єв

Нагадаємо, у Росії заявили про намір повернути свою делегацію в ПАРЄ і навіть затвердили її можливий склад.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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