Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи на умовах Москви призведе до нової кризи в організації.

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ.

Цей політичний процес може закінчитися суттєвим підривом довіри до Ради Європи з боку правозахисників, громадських організацій, реформаторів.

– Буде дуже погано, якщо Рада Європи продемонструє, що хтось здобув перемогу, а хтось — поразку. Це призведе до нової кризи в організації, – сказав Ар’єв.

Він наголосив, що у Раді Європи намагаються змінити регламент, аби піти назустріч Російській Федерації і не допустити її виходу з РЄ.

– Я можу погодитися з побоюваннями правозахисників з приводу того, що у разі виходу Росії вона перестане бути частиною Європейського суду з прав людини. Це – доволі сильний аргумент. Проте, з іншого боку, Росія не зробила жодного, навіть найменшого кроку на виконання вимог Ради Європи, – сказав Ар’єв.

Він запевняє, що серед національних делегацій більш-менш згуртовану, одностайну позицію мають Україна, Грузія, Швеція, Польща.

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Вони вважають, що безумовного повернення Росії в ПАРЄ бути не може.

До слова, президент США Дональд Трамп планує порушити питання українських моряків на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у червні.