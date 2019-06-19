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Затвердили делегацію: РФ планує повернутися до ПАРЄ

Росія планує повернутися у ПАРЄ, якщо там скасують санкційний механізм.

Затвердили делегацію: РФ планує повернутися до ПАРЄ

Росія має намір повернути свою делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи.

Для цього у Москві вже затвердили її склад і текст заявки на підтвердження повноважень.

Втім, Росія чекає на результат голосування щодо резолюції, яка обмежує санкційний механізм у ПАРЄ. Позиція країни полягає у тому, що її делегація повернеться лише у разі, якщо санкційний механізм буде “вбито”.

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Росія  чекає, що до регламенту ПАРЄ введуть заборону на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в Асамблеї.

Як повідомлялося, 3 червня у ПАРЄ ухвалили проект резолюції, яка можезабезпечити повернення Росії до Ради Європи.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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