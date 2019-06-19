Росія планує повернутися у ПАРЄ, якщо там скасують санкційний механізм.
Росія має намір повернути свою делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи.
Для цього у Москві вже затвердили її склад і текст заявки на підтвердження повноважень.
Втім, Росія чекає на результат голосування щодо резолюції, яка обмежує санкційний механізм у ПАРЄ. Позиція країни полягає у тому, що її делегація повернеться лише у разі, якщо санкційний механізм буде “вбито”.
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Росія чекає, що до регламенту ПАРЄ введуть заборону на обмеження права слова, голосу і представництва національних делегацій в Асамблеї.
Як повідомлялося, 3 червня у ПАРЄ ухвалили проект резолюції, яка можезабезпечити повернення Росії до Ради Європи.
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