Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії до 31 січня 2020 року.
Рада Європи продовжила економічні санкції щодо окремих секторів російської економіки до 31 січня 2020 року.
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Відповідне рішення делегати ухвалили у відповідь на військову агресію РФ на території України, її втручання у виборчий процес в європейських країнах.
Нагадаємо, 26 червня делегація РФ в ПАРЄ з повним набором повноважень повернулася до роботи в Асамблеї. На знак протесту українська делегація покинула засідання.
Джерело: Рада Європи
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