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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії до 31 січня 2020 року.

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії

Рада Європи продовжила економічні санкції щодо окремих секторів російської економіки до 31 січня 2020 року.

Читайте: Бойкот ПАРЄ: українці атакували сторінку Асамблеї у Facebook

Відповідне рішення делегати ухвалили  у відповідь на військову агресію РФ на території України, її втручання у виборчий процес в європейських країнах.

Нагадаємо, 26 червня делегація РФ в ПАРЄ з повним набором повноважень повернулася до роботи в Асамблеї. На знак протесту  українська делегація покинула засідання.

Джерело: Рада Європи

Фото: Dreamstime

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