Користувачі соцмереж сміються з виступу Дональда Трампа. У промові до Дня незалежності США він заявив, що американці захоплювали аеропорти у XVIII столітті.

Президент США Дональд Трамп виступив із урочистою промовою на святкуванні Дня незалежності у Вашингтоні. Він заявив, що американські солдати, борючись за незалежність, захоплювали аеропорти ще в 1775 році.

Але у цей час не існувало ні аеропортів, ні навіть братів Райт, які сконструювали перший у світі літак. Це сталося лише на початку ХХ століття.

Помилка Трампа стала приводом для нової хвилі мемів у Twitter. Користувачі почали робити фото, де поєднали історичний та сучасний контекст.

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