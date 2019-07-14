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Макрон доручив створити у Франції космічні війська

У Франції створять космічні війська, про це заявив президент країни Емануель Макрон.

Велике космічне командування забезпечуватиме розвиток і зміцнення космічного потенціалу Франції. За словами Макрона, це питання національної безпеки.

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Головне завдання космічних військ – захист супутників, через які проходить величезна кількість інформації і які забезпечують зв’язок та геолокацію. Згідно з планом військових витрат, Франція спрямує на оборону в космосі понад 3,5 мільярди євро.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон домовився з главою РФ Володимиром Путіним про наступну зустріч, під час якої планує обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі.

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