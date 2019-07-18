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Курс долара значно завищений – експерти МВФ

Міжнародний валютний фонд вважає, що курс долара значно завищений.

Курс долара значно завищений – експерти МВФ

Експерти МВФ проаналізували динаміку долара США. Вони дійшли висновку, що курс американської валюти значно завищений.

З урахуванням основних економічних індикаторів, курс завищений на 6-12%.

Читайте: Курс валют: гривня зміцнює позиції

Cитуація з курсами інших валют краща. Так, курси євро, японської єни та китайського юаня знаходяться, на думку експертів, на прийнятному рівні.

До слова, президент США Дональд Трамп також висловлює невдоволення високим курсом долара. На його думку, це перешкоджає американському експорту.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українські підприємці покращили прогноз щодо курсу гривні.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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