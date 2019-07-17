Представники українського бізнесу дали більш оптимістичний прогноз щодо курсу гривні на наступні 12 місяців.

Українські бізнесмени вважають, що протягом наступних 12 місяців курс гривні знаходитиметься на рівні 28,82 грн за долар.

Це краще за показник у 29,32 грн за долар, який прогнозували в попередньому кварталі.

Крім того, приблизно третина компаній очікує, що курс національної валюти не підніметься вище 28 грн за долар.

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Також представники бізнесу очікують уповільнення зростання споживчих цін до 7,7% у зазначений період.

Опитування 699 підприємств з 22 регіонів України проводив Національний банк у період з 3 травня по 4 червня 2019 року. Зазначені підприємства представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами та кількістю працівників.

До слова, Україна вийшла зі списку топ-20 країн з найвищою інфляцією.