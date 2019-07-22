Юкія Амано помер на 73 році життя. Він генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

На 73-му році життя помер генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано.

Японський дипломат Юкія Амано очолював МАГАТЕ з грудня 2009 року. За час його роботи була, зокрема, укладена угода щодо іранської атомної програми.

Читайте: Помер американський мільярдер Росс Перо

Агентство оголосило, що приспустить свій прапор на знак жалоби за Амано. Причин його смерті не називають.

К слову, в Мексике в возрасте 54 лет умерла актриса Эдит Гонсалес, которая известна ролью в сериале Богатые тоже плачут.

Джерело: Announcement