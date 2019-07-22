PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано

Юкія Амано помер на 73 році життя. Він генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано

На 73-му році життя помер генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Юкія Амано.

Японський дипломат Юкія Амано очолював МАГАТЕ з грудня 2009 року. За час його роботи була, зокрема, укладена угода щодо іранської атомної програми.

Читайте: Помер американський мільярдер Росс Перо

Агентство оголосило, що приспустить свій прапор на знак жалоби за Амано. Причин його смерті не називають.

К слову, в Мексике в возрасте 54 лет умерла актриса Эдит Гонсалес, которая известна ролью в сериале Богатые тоже плачут.

Джерело: Announcement

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стік кров’ю: у Славутичі жорстоко вбили чоловіка
Підпал студії Kyoto Animation: підозрюваний мав судимість
Пожежа в Kyoto Animation: зловмисник розповів про причину підпалу
Після дня народження. Двох хлопчиків засипало у кар’єрі, один загинув
В Японії чоловік влаштував пожежу у студії Kyoto Animation – багато загиблих
Євген Щербаков: біографія і що відомо про ведучого
У Кропивницькому чоловік помер після затримання патрульними
В Одесі з вікна випав відомий ведучий Євген Щербаков
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка