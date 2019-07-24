Новим прем’єр-міністром Великобританії замість Терези Мей став Борис Джонсон.

Головою британської Консервативної партії став екс-глава МЗС і колишній мер Лондона Борис Джонсон.

Королева Єлизавета II традиційно призначила лідера Консервативної партії Великої Британії главою уряду королівства.

Джонсон отримав 66% голосів консерваторів.

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Борис Джонсон заявив, що в разі обрання на пост глави уряду не хоче платити ЄС відступні за вихід Британії з Євросоюзу, поки не доб’ється прийнятних умов виходу.

Хто такий Борис Джонсон

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з новим прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном відбудеться вже після завершення Brexit.