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Помер актор Рутгер Гавер

Рутгер Гавер помер у віці 75 років після нетривалої хвороби.

Помер актор Рутгер Гавер

Нідерландський актор Рутгер Гавер, відомий своїми ролями в культових голлівудських фільмах. Він помер у віці 75 років після нетривалої хвороби.

Смерть актора в Нідерландах підтвердив його агент Стів Кеніс. Хауера поховали в середу.

Одна з ключових ролей Хауера – андроїд Рой Бетті у фільмі Той, хто біжить по лезу Рідлі Скотта 1982 року. Фільм став культовим, а образ Роя – одним з найважливіших в поп-культурі.

Гавер здобув світову популярність завдяки фільмам Нічні яструби, Достукатися до небес, Місто гріхів, Бетмен: Початок. 

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Актор знімався у фільмах Пола Верховена і ролі в його картинах принесли йому світову популярність.

До слова, в Мексиці у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка відома завдяки ролі в серіалі Багаті теж плачуть.

Джерело: Variety

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