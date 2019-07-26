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Смерть президента Тунісу: в країні призначили дострокові вибори

У зв’язку зі смертю президента Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі в країні призначили дострокові вибори на 15 вересня.

Туніс

У Тунісі 15 вересня відбудуться дострокові вибори президента. Таке рішення ухвалила виборча комісія після смерті попереднього глави держави Беджі Каїд Ес-Себсі.

Президентські вибори в Тунісі планувалися на 17 листопада, але їх довелося перенести.

Читайте: Помер американський мільярдер Росс Перо

Тимчасово виконувати обов’язки президента країни буде голова парламенту Мухаммед Ан-Насер.

Нагадаємо, президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі помер 24 липня у віці 92 років.

Джерело: Euronews

Фото: Pixabay

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