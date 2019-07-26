PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Бразилії з аеропорту вкрали майже тонну золота

У Бразилії зловмисники вкрали майже тонну золота, прикинувшись поліцейськими.

У Бразилії з аеропорту вкрали майже тонну золота

До аеропорту Сан-Паулу в Бразилії зловмисники приїхали на авто, розфарбованому в кольори місцевої поліції.

Грабіжники вивезли тонну золота з терміналу міжнародної повітряної гавані.

Читайте: Вкрали півмільйона: на Дніпропетровщині знову підірвали банкомат

Правоохоронці повідомляють про п’ятьох злочинців, які зараз пересуваються на машинах, замаскованих під швидку допомогу. Грабіжників ще не зловили.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок масової бійки, що спалахнула у в’язниці бразильського штату Амазонас, загинули щонайменше 15 людей.

Джерело: Globo

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд у Бразилії арештував нерухомість Неймара
Бійка в бразильській в’язниці: 15 загиблих
У Бразилії на заправці таксист вбив колишнього бійця UFC
Братів-близнюків змусили платити аліменти – не змогли визначити, хто з них батько
Підлітки влаштували стрілянину у школі Бразилії: загинули п’ять осіб
Сильні зливи у Бразилії – 11 загиблих, затопило завод Mercedes
Карнавал у Бразилії стартував: 7 млн учасників та змагання з самби
Пожежа на тренувальній базі Фламенго, багато загиблих
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка