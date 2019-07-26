У Бразилії зловмисники вкрали майже тонну золота, прикинувшись поліцейськими.
До аеропорту Сан-Паулу в Бразилії зловмисники приїхали на авто, розфарбованому в кольори місцевої поліції.
Грабіжники вивезли тонну золота з терміналу міжнародної повітряної гавані.
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Правоохоронці повідомляють про п’ятьох злочинців, які зараз пересуваються на машинах, замаскованих під швидку допомогу. Грабіжників ще не зловили.
Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок масової бійки, що спалахнула у в’язниці бразильського штату Амазонас, загинули щонайменше 15 людей.
Джерело: Globo
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