СБУ вдалося зупинити роботу міжнародного хакерського угруповання, сервери якого знаходилися на Одещині.

Виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов під час брифінгу заявив, що Служба безпеки змогла зупинити роботу міжнародного хакерського угруповання, хостинг якого використовували спецслужби РФ для кібератак в Україні.

Розслідування щодо відповідного угруповання проводитимуть спільно з ФБР і Таємною службою США.

Сервери хакерів розміщувалися в Одеській області у недобудованому будинку.

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У світі ці сервери анонсували як такі, що розміщуються у різних країнах світу.

До них підходив таємний канал телекомунікацій, інтернету.









СБУ зупинила роботу міжнародного хакерського угруповання в Україні / 2 фотографии

Також Баканов заявив про те, що правоохоронні органи виявили 900 тонн контрабанди текстилю, вартість якого оцінюють у 120-200 млн грн.

До слова, НАТО виділить Україні €40 млн, частина яких піде на зміцнення кіберзахисту.