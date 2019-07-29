PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Данія може зірвати запуск Північного потоку-2 – ЗМІ

Запуск газопроводу Північний потік-2 знаходиться під загрозою зриву через відсутності дозволу Данії.

Данія може зірвати запуск Північного потоку-2 – ЗМІ

Данія поки що не дала дозволу на прокладку в її територіальних водах газопроводу Північний потік-2, чим може зірвати його запуск.

Енергетичне агентство країни кілька місяців розглядає заявки на маршрути трубопроводу, але поки нічого не затвердило.

Читайте: Північний потік-2 і транзит газу: Зеленський озвучив Меркель позицію України

Данія має ухвалити рішення до кінця серпня інакше запуск Північного потоку-2 може не відбутися за планом.

Північний потік-2 планували запустити до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 1 липня компанія-оператор Nord Stream 2 AG відмовилася від прокладання Північного потоку-2 через територію Данії.

Джерело: Financial Times 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Госпіталізація Навального: лікар політика підозрює отруєння хімікатами
Російських хакерів звинуватили в кібератаках на Bellingcat
Велика Британія оштрафувала телеканал РФ на 200 тис. фунтів
Жара 2019: які українські зірки поїхали на російський фестиваль
Гучне затримання на морі: СБУ обшукала російський танкер
NEYMA: чому російські спецслужби могли очікувати на затримання танкера
На затриманому танкері РФ перебувають 15 росіян – ЗМІ
Відео затримання російського танкера NEYMA
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка