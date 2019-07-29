Запуск газопроводу Північний потік-2 знаходиться під загрозою зриву через відсутності дозволу Данії.

Данія поки що не дала дозволу на прокладку в її територіальних водах газопроводу Північний потік-2, чим може зірвати його запуск.

Енергетичне агентство країни кілька місяців розглядає заявки на маршрути трубопроводу, але поки нічого не затвердило.

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Данія має ухвалити рішення до кінця серпня інакше запуск Північного потоку-2 може не відбутися за планом.

Північний потік-2 планували запустити до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 1 липня компанія-оператор Nord Stream 2 AG відмовилася від прокладання Північного потоку-2 через територію Данії.

Джерело: Financial Times