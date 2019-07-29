Запуск газопроводу Північний потік-2 знаходиться під загрозою зриву через відсутності дозволу Данії.
Данія поки що не дала дозволу на прокладку в її територіальних водах газопроводу Північний потік-2, чим може зірвати його запуск.
Енергетичне агентство країни кілька місяців розглядає заявки на маршрути трубопроводу, але поки нічого не затвердило.
Читайте: Північний потік-2 і транзит газу: Зеленський озвучив Меркель позицію України
Данія має ухвалити рішення до кінця серпня інакше запуск Північного потоку-2 може не відбутися за планом.
Північний потік-2 планували запустити до кінця 2019 року.
Нагадаємо, 1 липня компанія-оператор Nord Stream 2 AG відмовилася від прокладання Північного потоку-2 через територію Данії.
Джерело: Financial Times
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+